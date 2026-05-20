Atelier des savoir-faire Capsules créatives Décoration Boutons et patères personnalisés Atelier des savoir -faire Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Décoration Boutons et patères personnalisés Atelier des savoir -faire Ravilloles jeudi 9 juillet 2026.
Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Décoration Boutons et patères personnalisés
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 20:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Capsules créatives Décoration Boutons et patères personnalisés
Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?
Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.
Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.
JEUDI 9 JUILLET
de 18h30 à 20h30
Décoration Boutons et patères personnalisés avec Justyna SOZANSKA
Créez votre lot de 3 boutons ou patères uniques pour vos placards, tiroirs ou porte-manteaux ! Les boutons en bois sont fournis, et vous pourrez les décorer avec des feuilles de métal (laiton, cuivre, aluminium) et des feutres Posca pour un résultat original et personnalisé. Repartez avec vos créations prêtes à être installées.
Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)
Réservation en ligne .
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Décoration Boutons et patères personnalisés
L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Décoration Boutons et patères personnalisés Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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