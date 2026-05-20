Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie Peinture sur céramique Atelier des savoir -faire Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie Peinture sur céramique Atelier des savoir -faire Ravilloles jeudi 16 juillet 2026.
Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie Peinture sur céramique
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 20:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Capsules créatives Poterie Peinture sur céramique
Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?
Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.
Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.
JEUDI 16 JUILLET
de 18h30 à 20h30
Poterie Peinture sur céramique avec Camille GRIS
Maniez l’art de la peinture sur céramique en compagnie de Camille !
Personnalisez un mug ou une tasse, fournie par l’artisane, avec les couleurs et motifs de votre choix. Laissez la pièce à la formatrice pour l’émaillage et la cuisson puis venez la récupérer 4 jours plus tard.
Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)
Réservation en ligne .
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie Peinture sur céramique
L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie Peinture sur céramique Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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