Atelier des savoir-faire Ateliers graines d’artisans Impression d’un personnage 3D Avec Tommy BRUGHERA L’Atelier des savoir-faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Ateliers graines d’artisans Impression d’un personnage 3D Avec Tommy BRUGHERA

L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

2026-04-08 2026-04-22

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 8 avril

Mercredi 22 avril

Graines d’artisans Impression d’un personnage 3D

Avec Tommy BRUGHERA

12/18 ans (de 14h à 16h30)

Au FabLab, les jeunes deviendront designers 3D le temps d’un atelier. Ils découvriront les bases de la modélisation en concevant leur propre petit personnage sur le logiciel Tinkercad. Ils apprendront à préparer leur fichier pour l’impression 3D et repartiront avec leur création imprimée !

Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

