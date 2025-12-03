Atelier des savoir-faire Ateliers graines d’artisans Impression d’un personnage 3D Avec Tommy BRUGHERA L’Atelier des savoir-faire Ravilloles
L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
2026-04-08 2026-04-22
Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Mercredi 8 avril
Mercredi 22 avril
Graines d’artisans Impression d’un personnage 3D
Avec Tommy BRUGHERA
12/18 ans (de 14h à 16h30)
Au FabLab, les jeunes deviendront designers 3D le temps d’un atelier. Ils découvriront les bases de la modélisation en concevant leur propre petit personnage sur le logiciel Tinkercad. Ils apprendront à préparer leur fichier pour l’impression 3D et repartiront avec leur création imprimée !
—
Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr .
L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
Atelier des savoir-faire Ateliers graines d'artisans Impression d'un personnage 3D Avec Tommy BRUGHERA
