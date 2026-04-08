Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles
Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles vendredi 10 juillet 2026.
Ravilloles
Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois
L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 15:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Vendredi 10 juillet 2026
Avec Alexandra Dizos
7/12 ans de 14h à 15h30 Création d’un porte-clés en buis
Les artisans en herbe assembleront et personnaliseront un porte-clés en buis. Ils s’initieront à la mini meuleuse de précision, au perçage et au ponçage
4/6 ans de 16h à 17h Création d’un escargot porte-photo en buis
Les enfants pourront s’initier au travail du bois en personnalisant un escargot porte-photo en buis.
—
Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr .
L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois
L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
À voir aussi à Ravilloles (Jura)
- Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès Atelier des savoir -faire Ravilloles 18 juin 2026
- Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la linogravure Atelier des savoir -faire Ravilloles 25 juin 2026
- Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir Atelier des savoir -faire Ravilloles 2 juillet 2026
- Atelier des savoir-faire Visite guidée de l’exposition Coulisses en lumière L’artisanat d’art au service du spectacle Atelier des Savoir-Faire Ravilloles 8 juillet 2026
- Atelier des savoir-faire Capsules créatives Décoration Boutons et patères personnalisés Atelier des savoir -faire Ravilloles 9 juillet 2026