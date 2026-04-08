Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Vendredi 10 juillet 2026

Avec Alexandra Dizos

7/12 ans de 14h à 15h30 Création d’un porte-clés en buis

Les artisans en herbe assembleront et personnaliseront un porte-clés en buis. Ils s’initieront à la mini meuleuse de précision, au perçage et au ponçage

4/6 ans de 16h à 17h Création d’un escargot porte-photo en buis

Les enfants pourront s’initier au travail du bois en personnalisant un escargot porte-photo en buis.

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création en bois Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE