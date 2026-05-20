Atelier des savoir-faire Capsules créatives Couture Coudre son propre tee-shirt Atelier des savoir -faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Couture Coudre son propre tee-shirt

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Capsules créatives Couture Coudre son propre tee-shirt

Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?

Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.

Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.

JEUDI 23 JUILLET

de 18h30 à 20h30

Couture Coudre son propre tee-shirt avec Mélanie LABOURE

Soirée cousette

Apprenez à coudre vos vêtements. Du choix du tissu à l’assemblage final, vous créerez votre propre tee-shirt.

Un atelier accessible à tous, même pour celles et ceux qui n’osent pas se lancer avec une machine à coudre.

Apportez votre plus beau tissu*, cousez et repartez avec un T-shirt unique, créé de A à Z !

La machine à coudre peut être fournie. Tissu non fourni.

*Venez avec votre propre tissu

Jusqu’à la taille 46 -> 1,20m de tissus

A partir de la taille 48 -> 2,20m de tissus

Matière coton chaîne et trame (non élastique) type cretonne, popeline, wax, broderie anglaise, Liberty…

Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)

Réservation en ligne .

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Couture Coudre son propre tee-shirt

L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Couture Coudre son propre tee-shirt Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE