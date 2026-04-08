Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Esprit de la nature L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles vendredi 31 juillet 2026.

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Esprit de la nature

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Vendredi 31 juillet 2026

Avec Manon ROB

7/12 ans de 14h à 15h30 Collage, imagine ton esprit de la nature.

4/ 6 ans de 16h à 17h Collage, imagine ton esprit de la nature.

Imagine ton esprit de la nature

Les participants plongent dans l’univers créatif du collage pour inventer leur créature protectrice de la nature couleurs, formes… tout est possible ! Chacun laisse parler son imagination pour créer un personnage unique inspiré du vivant. Un atelier ludique et poétique pour célébrer la beauté du monde naturel.

—

Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Esprit de la nature

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Esprit de la nature Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE