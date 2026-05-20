Atelier des savoir-faire Capsules créatives Cosmétique Créez votre baume naturel Atelier des savoir -faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Cosmétique Créez votre baume naturel

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Capsules créatives Cosmétique Créez votre baume naturel

Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?

Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.

Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.

JEUDI 30 JUILLET

de 18h30 à 20h30

Cosmétique Créez votre baume naturel avec Violette DERBOUX

Plongez dans l’univers des cosmétiques naturels en fabriquant votre propre baume bio à base de plantes issues du Jura. Vous découvrirez les vertus de chaque plante pour pouvoir les intégrer dans votre baume selon vos besoins. Découvrez toutes les étapes de fabrication, de la préparation des plantes à la création du baume, et repartez avec votre produit personnalisé.

Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)

Réservation en ligne .

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Cosmétique Créez votre baume naturel

L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Cosmétique Créez votre baume naturel Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE