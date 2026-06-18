Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Couture L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Couture

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 29 juillet 2026

Avec Mélanie LABOURE

13/18 ans de 10h à 12h Tote bag à coudre et customiser

Les ados découvriront ou redécouvriront la machine à coudre à travers la création d’un tote bag qu’ils pourront personnaliser selon leur goût.

7 à 12 ans de 14h à 15h30 Couture d’un marque-page

Premiers pas en couture avec cet atelier. Les jeunes apprendront à coudre à la machine en ligne droite et à assembler les tissus de leur choix pour se créer un marque-page.

4 à 6 ans de 16h à 17h Porte-clés en tissu

À partir de chutes de tissus et de perles, les enfants pourront créer leur porte-clés à base de noeuds, tresses et autres techniques innovantes.

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Couture

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Couture Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE