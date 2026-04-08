Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure et impression L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure et impression

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 19 août 2026

Avec Christie Eyraud

13/18 ans de 10h-12h initiation à la linogravure sur plaque de lino, avec impression

Premiers pas en linogravure… Les ados apprennent à graver sur une plaque de lino et imprimer leurs propres tirages.

7/12 ans de 14h à 15h30 gravures plus élaborées sur tetrapak ou polystyrène

Les jeunes réaliseront des compositions plus détaillées et pourront explorer différentes textures de support (polystyrène, trétrapak…). Ils pourront ensuite graver et imprimer leur création.

4/ 6 ans de 16h à 17h gravure de motifs simples sur polystyrène et impression en couleur

Les enfants découvrent la gravure sur polystyrène. Ils créent de jolis motifs simples pour ensuite pouvoir les imprimer en couleur.

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure et impression

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Gravure et impression Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE