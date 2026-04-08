Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Illustration L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Illustration

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 12 août 2026

Avec Marine EGRAZ

13/18 ans de 10h-12h illustration et fabrication de badges et magnet décapsuleur

Le temps de quelques heures, les ados pourront laisser libre court à leur imagination en s’amusant à illustrer ce qui deviendra par la suite un badge personnalisé et un magnet décapsuleur.

7/12 ans de 14h à 15h30 illustration et fabrication de badges

Le temps de quelques heures, les enfants pourront laisser libre court à leur imagination en s’amusant à illustrer ce qui deviendra par la suite des magnifiques badges.

4/ 6 ans de 16h à 17h illustration et fabrication de badges

Le temps de quelques heures, les enfants pourront laisser libre court à leur imagination en s’amusant à illustrer ce qui deviendra par la suite des magnifiques badges.

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Illustration

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Illustration Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE