Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Papier végétal et impression florale L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles mercredi 26 août 2026.

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Papier végétal et impression florale

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 15:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 26 août 2026

Avec Corinne BOURRU

13/18 ans de 10h-12h réalisation d’une boule en papier végétal

Les adolescents expérimenteront la création d’une sphère en papier fabriquée à partir de fibres végétales.

7-12 ans de 14h à 15h30 réalisation d’une demie-sphère en papier végétal

Les enfants réaliseront une demi-sphère pour découvrir les techniques de fabrication en papier végétal.

4-6 ans de 16h à 17h impression végétale tataki zomé

Les plus petits s’initieront aux couleurs et aux motifs naturels en expérimentant la technique japonaise du tataki-zomé, qui consiste à imprimer des feuilles et des fleurs sur le papier.

—

Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Papier végétal et impression florale

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Papier végétal et impression florale Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE