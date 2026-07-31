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AGENDA · Ravilloles

Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Dimanche connaisseurs Atelier des savoir-faire Ravilloles

dimanche 20 septembre 2026 · Atelier des savoir-faire · Ravilloles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Atelier des savoir-faire
Adresse
1 Grand'Rue
Ville
39170 Ravilloles
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Dimanche connaisseurs

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dimanche connaisseurs

De 13h30 à 18h Démonstration de tournage sur bois
Lilou Voisinne, tourneuse sur bois, donne un autre regard sur le tournage, à travers la réalisation de pièces techniques et innovantes. D’un simple morceau de bois découle des sculptures uniques et artistiques.

A 14h00 et à 16h00 Visites guidées En coulisses
Accompagné d’un guide, parcourez les différents espaces de l’Atelier des savoir-faire, entrez dans l’histoire de l’artisanat dans le Jura, et vivez une expérience privilégiée. Approchez au plus près des pièces habituellement exposées sous vitrines et découvrez les coulisses de nos collections.   .

Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06  contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Dimanche connaisseurs

L’événement Atelier des savoir-faire Journées européennes du patrimoine Dimanche connaisseurs Ravilloles a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

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