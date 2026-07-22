Atelier des savoir-faire Visite ludique Enquête au musée Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Informations pratiques

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Visite ludique Enquête au musée

Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez visiter l’exposition temporaire Coulisses en Lumière à 10h30 travers un jeu de piste, animé par notre guide.

Le célèbre diamant de St Claudius a été volé au sein du musée de l’Atelier des savoir-faire. Aucun signe d’effraction. Les seules personnes présentes dans les lieux quelques heures avant le vol sont les artisans… L’un d’eux aurait-il dérobé l’objet ?

En famille ou entre amis, venez explorer l’exposition Coulisses en Lumière l’artisanat d’art au service du spectacle pour collecter des indices, résoudre les énigmes des artisans et retrouver le diamant disparu. .

Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des savoir-faire Visite ludique Enquête au musée

L’événement Atelier des savoir-faire Visite ludique Enquête au musée Ravilloles a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE