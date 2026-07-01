Atelier des savoir-faire Visite ludique Enquête au musée Atelier des Savoir-Faire Ravilloles
jeudi 30 juillet 2026 · Atelier des Savoir-Faire · Ravilloles
Informations pratiques
Ravilloles
Atelier des savoir-faire Visite ludique Enquête au musée
Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez visiter l’exposition temporaire Coulisses en Lumière à 10h30 travers un jeu de piste, animé par notre guide.
Le célèbre diamant de St Claudius a été volé au sein du musée de l’Atelier des savoir-faire. Aucun signe d’effraction. Les seules personnes présentes dans les lieux quelques heures avant le vol sont les artisans… L’un d’eux aurait-il dérobé l’objet ?
En famille ou entre amis, venez explorer l’exposition Coulisses en Lumière l’artisanat d’art au service du spectacle pour collecter des indices, résoudre les énigmes des artisans et retrouver le diamant disparu. .
Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English :
L’événement Atelier des savoir-faire Visite ludique Enquête au musée Ravilloles a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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