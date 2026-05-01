Atelier des Scrapuleu’Z Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) Hauts de Bienne

Hauts de Bienne

Atelier des Scrapuleu’Z

Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) 314 Rue de l’Église Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier de scrap’ pour réaliser une décoration d’intérieur à base d’un set de table en bois agrémenté de jolies découpes en papier et de fleurs séchées.

Renseignements et inscriptions par mail .

Salle polyvalente de La Mouille (1er étage) 314 Rue de l’Église Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesscrapuleuz@gmail.com

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English : Atelier des Scrapuleu’Z

L’événement Atelier des Scrapuleu’Z Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE