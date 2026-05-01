Concert Sylvain Picaud , voix et guitare Atelier d’Art Domestique Hauts de Bienne
Concert Sylvain Picaud , voix et guitare Atelier d’Art Domestique Hauts de Bienne vendredi 29 mai 2026.
Hauts de Bienne
Concert Sylvain Picaud , voix et guitare
Atelier d’Art Domestique 116 Rue de la République Hauts de Bienne Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Et si grandir, c’était continuer à jouer avec ce qu’on porte en soi depuis toujours ? Dans la maison de pierre qui domine la rue, là où il a fait ses premiers pas et ses premières découvertes, Sylvain Picaud n’a jamais cessé d’explorer. Comme l’enfant qu’il était, il joue encore inlassablement avec ce qu’on lui a donné une guitare, des mots et un imaginaire débordant. Ses chansons naviguent entre poésie, souvenirs et fragments de révolte douce. Il tisse des histoires où s’entremêlent le réel et l’intime, donnant voix à ses mondes intérieurs. .
Atelier d’Art Domestique 116 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté baladesetballades@gmail.com
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English : Concert Sylvain Picaud , voix et guitare
L’événement Concert Sylvain Picaud , voix et guitare Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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