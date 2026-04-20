Forum Voyageons autrement Votre aventure sans carbone commence ici ! Rue de la République Hauts de Bienne
Forum Voyageons autrement Votre aventure sans carbone commence ici ! Rue de la République Hauts de Bienne samedi 30 mai 2026.
Hauts de Bienne
Forum Voyageons autrement Votre aventure sans carbone commence ici !
Rue de la République Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne et la commune des Hauts-de-Bienne organisent leur forum Voyageons autrement !
Au programme une journée pour repenser nos vacances à travers des modes de déplacement plus doux à pied, à vélo, en train… ou tout simplement plus proches de la nature.
Au centre-ville de Morez, sur la place Jean Jaurès, profitez de nombreuses animations et faites la rencontre des exposants (programmation en cours de création)
– l’Association franc-comtoise des Chemins de Compostelle
– Bernard Perrin voyager en joëlette jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle
– Martine Perrin et l’association Ciel de Ghunsa Solidarité Népal retour sur ses voyages humanitaires, vente d’objets du Népal au profit de l’association
– Lucas Humbert, accompagnateur en montagne séjours en itinérance à pied, conseils pour pratiquer de façon durable les montagnes du Jura
– La Flânerie d’Audrey séjours en itinérance avec les ânes
– Romain Bailly conférence sur son voyage de la France au Japon, à vélo et sans avion
– exposition de Sandrine Roy à la médiathèque de Morez photos et aquarelles de son tour du monde à vélo pendant 5 ans
– testez les casques de réalité virtuelle avec l’application Brink Traveler
– Médiathèque Intercommunale d’Arcade espace lecture spécial voyage , animation Tapis à histoire du Loup qui voulait faire le tour du monde
– Office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne nos conseils pour des courts séjours en itinérance, à la porte de la maison
– Présentation de Lyvia programme de mobilité agile du Haut-Jura (voiture électrique en auto-partage, vélo à assistance électrique et vélo-cargo)
– Présence d’un food-truck crêperie .
Rue de la République Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@gorgesdelabienne.com
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English : Forum Voyageons autrement Votre aventure sans carbone commence ici !
L’événement Forum Voyageons autrement Votre aventure sans carbone commence ici ! Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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