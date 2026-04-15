Soirée Jazz Band avec le Lions Club Morez 2000 Rue Lamartine Hauts de Bienne

Hauts de Bienne

Soirée Jazz Band avec le Lions Club Morez 2000

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Lions club Morez 2000 vous invite à une soirée vibrante où la musique rime avec solidarité. Sur scène, le Crazy Jazz Band vous embarque dans un univers jazz énergique et festif pour un moment chaleureux à partager. Cette composition rassemble 25 musiciens qui vous feront découvrir un spectacle riche et dynamique, porté par un répertoire varié de jazz chanté.

Cette soirée est organisée au profit du projet HandiGroove En Fête, porté par le Collectif Musique Solidaire.

Venez passer une soirée musicale pleine d’énergie et contribuer à faire grandir ce beau projet ! .

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@gorgesdelabienne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jazz Band avec le Lions Club Morez 2000

L’événement Soirée Jazz Band avec le Lions Club Morez 2000 Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE