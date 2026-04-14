Le Musée des enfants – Cartels jeune public, Musée de la Lunette, Hauts de Bienne

Le Musée des enfants – Cartels jeune public Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Lunette Jura

Installation permanente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion d’une visite libre dans le musée, laissez-vous guider par les mots des enfants de l’école du Centre immortalisés sur 10 cartels illustrés pour découvrir quelques œuvres emblématiques du musée de la Lunette.

Musée de la Lunette Place Jean Jaurès, 39400 Hauts de Bienne, France Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384333930 https://www.musee-lunette.fr Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le Musée de la lunette retrace l’histoire de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier. Découvrez comment les haut-jurassiens ont développé à la faveur de leur ingéniosité et de leur savoir-faire une véritable filière industrielle, encore aujourd’hui reconnue pour sa qualité et sa créativité.

Le Musée de la lunette conserve, en dépôt, la collection EssilorLuxottica – Pierre Marly, constituée de plus de 2500 pièces rares et prestigieuses. Rassemblée par Pierre Marly, collectionneur et opticien de renom, elle retrace l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et nous fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le ticket d’entrée autorise un stationnement illimité sur le parking devant le musée.

À l’occasion d’une visite libre dans le musée, laissez-vous guider par les mots des enfants de l’école du Centre immortalisés sur 10 cartels illustrés pour découvrir quelques œuvres emblématiques du…

© Musée de la Lunette