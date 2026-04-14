Exposition « Devenir opticien », Musée de la Lunette, Hauts de Bienne

Exposition « Devenir opticien » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Lunette Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », les élèves de filière professionnelle optique-lunetterie au lycée Victor Bérard présentent le métier d’opticien en plongeant dans les collections du Musée de la Lunette à travers une exposition exceptionnelle.

Fruit d’un an de travail, cette exposition présente la réflexion des élèves sur l’histoire de leur futur métier et questionne son avenir.

Pour la Nuit des musées, les élèves ayant conçu l’exposition sont présents pour présenter leur travail et répondre à toutes les questions des visiteurs.

Musée de la Lunette Place Jean Jaurès, 39400 Hauts de Bienne, France Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384333930 https://www.musee-lunette.fr Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le Musée de la lunette retrace l’histoire de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier. Découvrez comment les haut-jurassiens ont développé à la faveur de leur ingéniosité et de leur savoir-faire une véritable filière industrielle, encore aujourd’hui reconnue pour sa qualité et sa créativité.

Le Musée de la lunette conserve, en dépôt, la collection EssilorLuxottica – Pierre Marly, constituée de plus de 2500 pièces rares et prestigieuses. Rassemblée par Pierre Marly, collectionneur et opticien de renom, elle retrace l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et nous fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le ticket d’entrée autorise un stationnement illimité sur le parking devant le musée.

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », les élèves de filière professionnelle optique-lunetterie au lycée Victor Bérard présentent le métier d’opticien en plongeant dans les collections…

© Musée de la Lunette