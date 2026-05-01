Théâtre Homme(s) intègre(s) avec les Scènes du Jura Rue de la République Hauts de Bienne
Théâtre Homme(s) intègre(s) avec les Scènes du Jura Rue de la République Hauts de Bienne jeudi 21 mai 2026.
Hauts de Bienne
Théâtre Homme(s) intègre(s) avec les Scènes du Jura
Rue de la République Parc de la Crochère Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Et si le véritable voyage commençait là où nos certitudes vacillent ? Spécialiste des récits sincères et percutants, Thierry Combe nous embarque dans une aventure humaine où se mêlent humour, émotion et réflexion. Il convoque ses souvenirs d’Afrique, les confrontant et les entremêlant à ceux d’un ami burkinabé.
À travers cette double perspective, les découvertes prennent une autre dimension et les déconvenues deviennent autant d’occasions de questionner notre regard sur l’autre et sur nous-mêmes.
Entre anecdotes de voyage, moments de décalage culturel et émerveillement, Thierry Combe nous invite à plonger dans un imaginaire façonné par les rencontres et les contrastes. .
Rue de la République Parc de la Crochère Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Théâtre Homme(s) intègre(s) avec les Scènes du Jura
L’événement Théâtre Homme(s) intègre(s) avec les Scènes du Jura Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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