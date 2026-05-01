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Photographies et aquarelles de voyage de Sandrine Roy Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Photographies et aquarelles de voyage de Sandrine Roy Médiathèque de Morez Hauts de Bienne mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Morez

Adresse : 10 Quai Jobez

Ville : 39400 Hauts de Bienne

Département : Jura

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Hauts de Bienne

Photographies et aquarelles de voyage de Sandrine Roy

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :
2026-05-19

De retour dans le Haut-Jura, après un tour du monde à vélo-couché et en voilier-stop, en autonomie, Sandrine Roy partage une partie de l’émerveillement qu’elle a vécu ces 5 dernières années. Des instantanés de son voyage, en photographies et en aquarelles, pour revivre les bonheurs et les couleurs de sa traversée de l’Himalaya et des océans Pacifique et Atlantique.   .

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92  mediatheque.arcade@orange.fr

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English : Photographies et aquarelles de voyage de Sandrine Roy

L’événement Photographies et aquarelles de voyage de Sandrine Roy Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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