Soirée Karaoké à la Friche La Friche en Herbe Hauts de Bienne
Soirée Karaoké à la Friche La Friche en Herbe Hauts de Bienne vendredi 10 avril 2026.
Soirée Karaoké à la Friche
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Faites une démonstration de votre plus belle voix à la Friche en Herbe ! .
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté fricheenherbe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Karaoké à la Friche Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE