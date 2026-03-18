Soirée Karaoké à la Friche La Friche en Herbe Hauts de Bienne

Soirée Karaoké à la Friche

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Faites une démonstration de votre plus belle voix à la Friche en Herbe ! .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté fricheenherbe@gmail.com

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L’événement Soirée Karaoké à la Friche Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE