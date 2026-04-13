Le Musée des enfants — Cartels jeune public, Musée De La Lunette, Hauts-de-Bienne

Le Musée des enfants — Cartels jeune public Samedi 23 mai, 17h00 Musée De La Lunette Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves construisent le musée à auteur d’enfant et guident les familles en visite au Musée de la Lunette grâce à leurs cartels jeune publics, créés de toutes pièces par leurs soins.

Musée De La Lunette Place Jean Jaurès 39400 Hauts-de-Bienne Hauts-de-Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384333930 https://www.musee-lunette.fr/fr Le parcours muséographique présente successivement :

– l’histoire de l’industrie lunetière implantée à Morez et dans les communes environnantes depuis la fin du XVIIIe : techniques de fabrication des lunettes à monture métallique, façonnage des pièces, assemblages et technique de finition : formation des personnels au sein du lycée d’optique et de mécanique, Victor Bérard, créé à la fin du XIXe ;

– plusieurs modules interactifs , mis au point par les élèves du lycée permettent de répondre à quelques questions récurrentes : comment fonctionne l’œil humain, pourquoi porte-on des lunettes, quels sont les principaux défauts de la vision et comment les compenser. Cette approche est complétée par des séries d’illusions d’optiques ;

– la collection Essilor – Pierre Marly : Pierre Marly, opticien de renom, a dessiné des lunettes pour les plus grandes vedettes de la seconde moitié du XXe siècle. C’est aussi et surtout un formidable collectionneur qui a regroupé plus de 2.500 objets : lunettes, jumelles, loupes, instruments optiques, ouvrages scientifiques, qui sont tous conservés au musée de la lunette. Prestigieuses par leurs propriétaires, précieuses par la qualité de leurs ornements, séduisantes par leur finesse et leur élégance, innovantes dans leurs formes ou leurs matériaux, curieuses dans leur utilisation ou leurs fonctionnalités, ces pièces retracent l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord ;

– La collection Jourdain, constituée de 85 tableaux et divers objets d’art. Les peintures de paysage constituent une part importante de la collection Jourdain. Mais c’est dans le champ de la peinture dite d’histoire que les choix du collectionneur se sont révélés les plus judicieux.

La classe, l’œuvre !

© Musée de la Lunette