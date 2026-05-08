Essayez les casques de réalité virtuelle Médiathèque de Morbier Hauts de Bienne

Hauts de Bienne

Essayez les casques de réalité virtuelle

Médiathèque de Morbier 24 place du Crêtet Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 16:00:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-20 2026-05-27

Chaussez les casques de réalité virtuelle et les manettes, pour jouer ou voyager dans un univers à 360° et un environnement 3D.

A partir de 13 ans, gratuit, sur inscription. .

Médiathèque de Morbier 24 place du Crêtet Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr

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English : Essayez les casques de réalité virtuelle

L’événement Essayez les casques de réalité virtuelle Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE