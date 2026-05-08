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Essayez les casques de réalité virtuelle Médiathèque de Morbier Hauts de Bienne

Essayez les casques de réalité virtuelle Médiathèque de Morbier Hauts de Bienne mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Morbier

Adresse : 24 place du Crêtet

Ville : 39400 Hauts de Bienne

Département : Jura

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Hauts de Bienne

Essayez les casques de réalité virtuelle

Médiathèque de Morbier 24 place du Crêtet Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 16:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :
2026-05-12 2026-05-20 2026-05-27

Chaussez les casques de réalité virtuelle et les manettes, pour jouer ou voyager dans un univers à 360° et un environnement 3D.
A partir de 13 ans, gratuit, sur inscription.   .

Médiathèque de Morbier 24 place du Crêtet Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75  mediatheque@arcade-cchj.fr

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English : Essayez les casques de réalité virtuelle

L’événement Essayez les casques de réalité virtuelle Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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