Nuit européenne des musées Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Nuit européenne des musées Place Jean Jaurès Hauts de Bienne samedi 23 mai 2026.
Hauts de Bienne
Nuit européenne des musées
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit des Musées 2026, découvrez les différents projets scolaires menés tout au long de l’année exposition sur le métier d’opticien par les élèves du lycée Victor Bérard (venez à la rencontre des élèves-rédacteurs !), découverte du parcours famille créé par les élèves de l’école primaire du Centre, expo photo et projection de films en stop-motion de la Caz’Culture du collège Cazeaux, et ateliers créatifs toute la soirée dans le hall du musée .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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