Atelier des thés, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Atelier des thés Samedi 23 mai, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la journée mondiale du thé, vos bibliothécaires vous proposent une sélection de thés provenant de différents pays. Un instant de pause et d’échanges, un voyage gustatif autour du thé, ses origines et ses utilisations.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

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