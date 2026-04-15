Atelier des thés, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
Atelier des thés, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon samedi 23 mai 2026.
Atelier des thés Samedi 23 mai, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Dans le cadre de la journée mondiale du thé, vos bibliothécaires vous proposent une sélection de thés provenant de différents pays. Un instant de pause et d’échanges, un voyage gustatif autour du thé, ses origines et ses utilisations.
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
Dégustation Adulte Echanges
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