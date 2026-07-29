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Atelier Design Culinaire Réfectoire Ancien Lycée de Garçons Uzerche

lundi 24 août 2026 · Réfectoire Ancien Lycée de Garçons · Uzerche

Atelier Design Culinaire Réfectoire Ancien Lycée de Garçons Uzerche

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Réfectoire Ancien Lycée de Garçons
Adresse
Place de la Lunade
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Atelier Design Culinaire

Réfectoire Ancien Lycée de Garçons Place de la Lunade Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:30:00
fin : 2026-08-28 12:30:00

Date(s) :
2026-08-24

Le 19 septembre 2026, pour les Journées du Patrimoine, la performance Nos récoltes invitera les uzerchoises et les uzerchois à célébrer ce qui nous est transmis à travers le temps lorsque vient la fin de l’été.

En amont, les artistes proposent des temps d’ateliers gratuits qui nourriront la performance finale cirque, céramique, chant, cuisine et écriture, à vous de choisir !
Confection d’une recette traditionnelle et création d’une mini-recette à partir de jeux créatifs.

De 7 à 107 ans Enfant accompagné d’un adulte Durée 3h Tarif Gratuit   .

Réfectoire Ancien Lycée de Garçons Place de la Lunade Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00  associations@uzerche.fr

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English : Atelier Design Culinaire

L’événement Atelier Design Culinaire Uzerche a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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