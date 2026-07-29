Atelier Design Culinaire Réfectoire Ancien Lycée de Garçons Uzerche
lundi 24 août 2026 · Réfectoire Ancien Lycée de Garçons · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Atelier Design Culinaire
Réfectoire Ancien Lycée de Garçons Place de la Lunade Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:30:00
fin : 2026-08-28 12:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Le 19 septembre 2026, pour les Journées du Patrimoine, la performance Nos récoltes invitera les uzerchoises et les uzerchois à célébrer ce qui nous est transmis à travers le temps lorsque vient la fin de l’été.
En amont, les artistes proposent des temps d’ateliers gratuits qui nourriront la performance finale cirque, céramique, chant, cuisine et écriture, à vous de choisir !
Confection d’une recette traditionnelle et création d’une mini-recette à partir de jeux créatifs.
De 7 à 107 ans Enfant accompagné d’un adulte Durée 3h Tarif Gratuit .
Réfectoire Ancien Lycée de Garçons Place de la Lunade Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr
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English : Atelier Design Culinaire
L’événement Atelier Design Culinaire Uzerche a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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