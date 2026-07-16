Informations pratiques

Atelier dessin « Primavera, lignes fertiles » avec Hitomi Takeda Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Jardin antique méditerranéen Hérault

Gratuit. Sur réservation. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le Jardin antique méditerranéen mettra à l’honneur son exposition « Primavera, lignes fertiles », rencontre et dessins au jardin, imaginée par les artistes Hitomi Takeda et Cédric Torne.

À cette occasion, Hitomi Takeda animera deux ateliers de dessin inspirés par les paysages et la flore du jardin.

Jeune public, dès 10 ans : de 14h à 15h30.

Public adulte : de 16h à 18h.

Jardin antique méditerranéen Rue des Piochs, 34540 Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie 04 67 46 47 92 http://www.patrimoine.agglopole.fr http://facebook.com/Patrimoine-Sète-Agglopole [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 46 47 92 »}, {« type »: « email », « value »: « jam@agglopole.fr »}] Magnifiée par la richesse de ses points de vue, ce jardin est une invitation à un voyage marqué par des temps de contemplation et de repos. Entre allées fleuries et espaces boisés, découvrez l’évolution et la diversité des jardins antiques, la richesse des compositions ornementales et des ambiances paysagères.

Conçu selon les différents archétypes de l’Antiquité, ce jardin est dédié à la connaissance des essences végétales méditerranéennes et à leurs usages au travers de sept créations originales. Le long d’un cheminement, elles font découvrir l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la médecine, la magie, la cuisine ou la cosmétique.

Le Jardin antique méditerranéen mettra à l’honneur son exposition « **Primavera, lignes fertiles », rencontre et dessins au jardin**, imaginée par les artistes **Hitomi Takeda et Cédric Torne**. A de…

Canopée ©hitomi takeda