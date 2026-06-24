Atelier dessine moi un pêcheur Belz RDV Parking public – Belz
Atelier dessine moi un pêcheur Belz RDV Parking public – Belz dimanche 19 juillet 2026.
Belz
Atelier dessine moi un pêcheur Belz
RDV Parking public – 52 Rte de Larmor Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Organisé par le Syndicat mixte de la ria d’Etel Sortie encadrée par Sylvia Boudard, association Les Phryganes
Programme de l’atelier
Accueil des participants
Présentation de l’atelier
Présentation de la pêche en Ria
Présentation de la Morgate
Distribution du matériel et installation
Partage des conseils
Échanges et dessin autonome
MATERIEL
• Chaise pliante
• Protection solaire (chapeau, lunettes, etc.)
• Eau
• Vêtements adaptés à la météo
Les outils de dessin sont apportés par l’animatrice. Les participants peuvent également apporter leur propre matériel s’ils le souhaitent.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Atelier en extérieur.
• Accessible aux débutants
• Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.
• En cas de conditions météorologiques défavorables, l’organisation se réserve la possibilité d’annuler l’atelier.
Prévoir siège (pliable), tenue adaptée à la météo (chapeau, crème solaire, etc.) et de l’eau.
Réservation dans les offices de tourisme d’Etel et d’Erdeven ou par téléphone au 02 44 84 56 56.
GRATUIT INSCRIPTION LIMITEE. Durée 2h. .
RDV Parking public – 52 Rte de Larmor Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Atelier dessine moi un pêcheur Belz Belz a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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