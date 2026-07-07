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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Atelier dessins sur sable à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon

vendredi 24 juillet 2026 · Îlot Sainte-Anne · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Îlot Sainte-Anne
Adresse
Espace Familles
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Atelier dessins sur sable à l’Oasis

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Activité familiale encadrée par Philippe BERTIN.

Inscriptions par téléphone ou sur place au chalet d’accueil pendant les horaires d’ouverture.   .

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52 

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English :

L’événement Atelier dessins sur sable à l’Oasis Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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