Atelier dessins sur sable à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon
vendredi 24 juillet 2026 · Îlot Sainte-Anne · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Atelier dessins sur sable à l’Oasis
Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
Activité familiale encadrée par Philippe BERTIN.
Inscriptions par téléphone ou sur place au chalet d’accueil pendant les horaires d’ouverture. .
Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52
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English :
L’événement Atelier dessins sur sable à l’Oasis Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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