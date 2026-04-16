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Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon

Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Promenade de Penarth

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Baptême de plongée

Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-28

Rdv au local de plongée, à l’entrée de la plage Sainte-Anne.
Equipement fourni (toutefois si vous avez votre propre combinaison vous pouvez l’apporter). Prévoir serviette et maillot de bain.
Inscription sur place. Nombre de places limité. À partir de 10 ans. Renseignements par téléphone.   .

Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 66 06 30 04 

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English : Baptême de plongée

L’événement Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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