Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon
Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Baptême de plongée
Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-28
Rdv au local de plongée, à l’entrée de la plage Sainte-Anne.
Equipement fourni (toutefois si vous avez votre propre combinaison vous pouvez l’apporter). Prévoir serviette et maillot de bain.
Inscription sur place. Nombre de places limité. À partir de 10 ans. Renseignements par téléphone. .
Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 66 06 30 04
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English : Baptême de plongée
L’événement Baptême de plongée Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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