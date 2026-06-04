Visite du Manoir de Kermoruz Manoir de Kermorus Saint-Pol-de-Léon
Visite du Manoir de Kermoruz Manoir de Kermorus Saint-Pol-de-Léon lundi 6 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Visite du Manoir de Kermoruz
Manoir de Kermorus Kermorus Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Visite commentée des extérieurs et de l’intérieur du manoir de Kermoruz, 15e et 16e siècles, en cours de restauration, par Saïg Jestin, propriétaire et Bénévole de Pays. RDV au manoir (à 4 km environ du centre-ville de Saint-Pol-de-Léon, en direction de Landivisiau). Durée 1h. Gratuit. .
Manoir de Kermorus Kermorus Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69
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English :
L’événement Visite du Manoir de Kermoruz Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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