Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’orgue

Cathédrale Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Par Michel BOEDEC. .

Cathédrale Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mardis de l’orgue

L’événement Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX