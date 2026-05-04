Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon
Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon mardi 7 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Les Mardis de l’orgue
Cathédrale Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Par Michel BOEDEC. .
Cathédrale Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 15
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English : Les Mardis de l’orgue
L’événement Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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