Dédicace de Paul Rigolot Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Paul Rigolot

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Les contes de Job Mevel.

Écoute la voix du conteur, elle te mènera vers sa forêt profonde. Regarde les gestes du conteur, ils te font signe de le suivre en ses bosquets de Conterie. Laisse le regard du conteur entrer jusqu’au fond de ton âme. Ne crains rien, il n’est pas voleur, il te fait cadeau de ses contes.

N’aie pas peur, il te montrera le sentier qui ramène au Monde et à la Vie tous les jours. Au retour tu t’en trouveras peut-être meilleur et plus sage. Jusqu’à la prochaine escapade… .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English :

L’événement Dédicace de Paul Rigolot Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX