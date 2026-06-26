Dédicace de Paul Rigolot Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
mardi 7 juillet 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Paul Rigolot
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Les contes de Job Mevel.
Écoute la voix du conteur, elle te mènera vers sa forêt profonde. Regarde les gestes du conteur, ils te font signe de le suivre en ses bosquets de Conterie. Laisse le regard du conteur entrer jusqu’au fond de ton âme. Ne crains rien, il n’est pas voleur, il te fait cadeau de ses contes.
N’aie pas peur, il te montrera le sentier qui ramène au Monde et à la Vie tous les jours. Au retour tu t’en trouveras peut-être meilleur et plus sage. Jusqu’à la prochaine escapade… .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English :
L’événement Dédicace de Paul Rigolot Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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