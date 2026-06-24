Festival de musique classique Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Festival de musique classique

Rue des Minimes Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Airs d’opérettes du Second Empire et des Années Folles

J. Offenbach, A. Willemetz/ H. Christiné, A. Messager, O. Strauss, R. Hahn, C. Oberfield. Avec Stéphanie Humeau, piano et Roselyne Martel, soprano.

Réservations en ligne ou achat des billets sur place à l’entrée des concerts. .

Rue des Minimes Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de musique classique Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX