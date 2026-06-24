Festival de musique classique Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon
mardi 7 juillet 2026 · Rue des Minimes · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Festival de musique classique
Rue des Minimes Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Airs d’opérettes du Second Empire et des Années Folles
J. Offenbach, A. Willemetz/ H. Christiné, A. Messager, O. Strauss, R. Hahn, C. Oberfield. Avec Stéphanie Humeau, piano et Roselyne Martel, soprano.
Réservations en ligne ou achat des billets sur place à l’entrée des concerts. .
Rue des Minimes Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Festival de musique classique Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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