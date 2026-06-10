Exposition extérieure Saint-Pol-de-Léon
Exposition extérieure Saint-Pol-de-Léon vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Exposition extérieure
Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-10
Arpentez les rues Saint-Politaines, entre le centre-ville et le champ de la Rive, pour découvrir deux artistes et deux expositions en plein air.
En centre-ville, Anthony Caer présente Glaz, Saint-Pol-de-Léon, entre terre et mer .
Au champ de la Rive, Hubert Taillard présente Impressionnismes .
Embarquez pour de belles découvertes ! .
Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52
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English :
L’événement Exposition extérieure Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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