Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition extérieure Saint-Pol-de-Léon

Exposition extérieure Saint-Pol-de-Léon vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Exposition extérieure

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-07-10

Arpentez les rues Saint-Politaines, entre le centre-ville et le champ de la Rive, pour découvrir deux artistes et deux expositions en plein air.

En centre-ville, Anthony Caer présente Glaz, Saint-Pol-de-Léon, entre terre et mer .
Au champ de la Rive, Hubert Taillard présente Impressionnismes .

Embarquez pour de belles découvertes !   .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition extérieure Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)