Atelier d’éveil à la nature, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes
Atelier d’éveil à la nature, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes mercredi 15 avril 2026.
Atelier d’éveil à la nature Mercredi 15 avril, 10h00 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00
Un moment à partager en duo parent-enfant (jusqu’à 4 ans) pour découvrir la nature en douceur, éveiller les sens et stimuler la curiosité des tout-petits.
À travers des explorations, des jeux et des petites découvertes, les enfants pourront observer, toucher et expérimenter, accompagnés de leur parent.
RDV devant la maison de quartier !
Mercredi 15 avril 2026 de 10h à 11h30
️ Gratuit
Sur inscription
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]
Un moment à partager en duo parent-enfant (jusqu’à 4 ans) pour découvrir la nature en douceur, éveiller les sens et stimuler la curiosité des tout-petits. balade parent
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