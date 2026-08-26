Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Bidart

Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Tous en forêt Une immersion sensorielle au cœur de l’automne !

avec Elena Yung, éducatrice de jeunes enfants et formatrice petite

enfance

La bibliothèque accueillera quatre ateliers d’éveil artistique et sensoriel animés par Elena, créatrice de l’atelier Les Gribouilles et spécialisée dans les pédagogies Montessori et Reggio Emilia.

Chaque séance invite les tout-petits à explorer, manipuler et créer librement, dans le respect de leur rythme et de leur développement.

La Bulle • Atelier créatif • Public enfants de 9 mois à 4 ans • Durée 1h

Gratuit, sur inscription. .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

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English : Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki

L’événement Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki Bidart a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Bidart