Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki Toki-Toki Bidart
samedi 3 octobre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Tous en forêt Une immersion sensorielle au cœur de l’automne !
avec Elena Yung, éducatrice de jeunes enfants et formatrice petite
enfance
La bibliothèque accueillera quatre ateliers d’éveil artistique et sensoriel animés par Elena, créatrice de l’atelier Les Gribouilles et spécialisée dans les pédagogies Montessori et Reggio Emilia.
Chaque séance invite les tout-petits à explorer, manipuler et créer librement, dans le respect de leur rythme et de leur développement.
La Bulle • Atelier créatif • Public enfants de 9 mois à 4 ans • Durée 1h
Gratuit, sur inscription. .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki
L’événement Atelier d’éveil artistique et sensoriel Toki-Toki Bidart a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Bidart
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