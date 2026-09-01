La Bulle à histoires Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Bidart

La Bulle à histoires

Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-11-25 11:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-30 2026-10-10 2026-10-28 2026-11-07 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-12

Avec Libreplume

Les jeunes enfants accompagnés d’un adulte (parent, assistant(e) maternelle,

animateur(trice),…) sont invités à venir découvrir la magie des histoires, comptines et autres surprises. Nous vous proposons chaque mois quatre séances de lectures un mercredi ou un samedi.

Inscription obligatoire .

Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Bulle à histoires

L’événement La Bulle à histoires Bidart a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Bidart