La Bulle à histoires Toki-Toki Bidart
samedi 12 septembre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
La Bulle à histoires
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-11-25 11:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-30 2026-10-10 2026-10-28 2026-11-07 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-12
Avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à venir découvrir la magie des histoires, comptines et autres surprises. Nous vous proposons chaque mois quatre séances de lectures un mercredi ou un samedi.
Inscription obligatoire .
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : La Bulle à histoires
L’événement La Bulle à histoires Bidart a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Bidart
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