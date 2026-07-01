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Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon Uzerche

samedi 18 juillet 2026 · Uzerche

Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon Uzerche

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
10 place des Vignerons
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif
13 13 Tarif de base plein tarif

Uzerche

Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Atelier éveil musical parent enfant 3/6 ans De la chenille au papillon .

Nancyette revêt sa robe jardin et emmène les tout petits à la découverte des sons et des chansons. Les enfants découvrent les tubes musicaux, maracas, drum et guiro. Ils manipulent au rythme de l’histoire.
Création d’un papillon lumineux à emporter à la maison en souvenir.
Dégustation d’un sirop magique et d’une crêpe sucrée.
Sur réservation: 13€/enfant   .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31  celinelissajoux@gmail.com

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English : Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon

L’événement Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon Uzerche a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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