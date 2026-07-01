Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon Uzerche
samedi 18 juillet 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon
10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Atelier éveil musical parent enfant 3/6 ans De la chenille au papillon .
Nancyette revêt sa robe jardin et emmène les tout petits à la découverte des sons et des chansons. Les enfants découvrent les tubes musicaux, maracas, drum et guiro. Ils manipulent au rythme de l’histoire.
Création d’un papillon lumineux à emporter à la maison en souvenir.
Dégustation d’un sirop magique et d’une crêpe sucrée.
Sur réservation: 13€/enfant .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
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English : Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon
L’événement Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon Uzerche a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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