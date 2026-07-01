Informations pratiques

Uzerche

Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier éveil musical parent enfant 3/6 ans De la chenille au papillon .

Nancyette revêt sa robe jardin et emmène les tout petits à la découverte des sons et des chansons. Les enfants découvrent les tubes musicaux, maracas, drum et guiro. Ils manipulent au rythme de l’histoire.

Création d’un papillon lumineux à emporter à la maison en souvenir.

Dégustation d’un sirop magique et d’une crêpe sucrée.

Sur réservation: 13€/enfant .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

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English : Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon

L’événement Atelier d’éveil musical De la chenille au papillon Uzerche a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze