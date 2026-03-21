Atelier d’éveil musical Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier d’éveil musical Médiathèque Françoise Sagan Paris mardi 28 avril 2026.
Explorer la musique en s’amusant ! Rythme, écoute, voix et instruments : une séance d’éveil musical qui invite les enfants à découvrir le monde sonore à travers le mouvement, les comptines et le jeu collectif. Dans une ambiance bienveillante et structurée, petits et grands s’éveilleront ensemble à la magie de la musique.
L’atelier, pour les enfants de 3-6 ans, sera animé par Eric Milliard, compositeur et producteur spécialisé dans la musique pour enfants. Il a créé et développé la collection musicale de la boite à histoire Lunii.
Une séance d’éveil musical avec Eric Milliard, compositeur et producteur spécialisé dans la musique pour enfants
Le mardi 28 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Sur réservation
Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
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