Atelier d’éveil musical Médiathèque Françoise Sagan Paris

Explorer la musique en s’amusant ! Rythme, écoute, voix et instruments : une séance d’éveil musical qui invite les enfants à découvrir le monde sonore à travers le mouvement, les comptines et le jeu collectif. Dans une ambiance bienveillante et structurée, petits et grands s’éveilleront ensemble à la magie de la musique.

L’atelier, pour les enfants de 3-6 ans, sera animé par Eric Milliard, compositeur et producteur spécialisé dans la musique pour enfants. Il a créé et développé la collection musicale de la boite à histoire Lunii.

Une séance d’éveil musical avec Eric Milliard, compositeur et producteur spécialisé dans la musique pour enfants

Le mardi 28 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Sur réservation

Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/



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