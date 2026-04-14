« Histoires de familles » Le village des veilleuses Paris
« Histoires de familles » Le village des veilleuses Paris mardi 28 avril 2026.
Un temps de partage unique avec deux comédiennes conteuses de la compagnie Gazelle, pour petits et grands, avec une lecture, des jeux de théâtre et des chansons !
Une animation autour de la lecture, du théâtre et du chant à vivre en famille.
Le mardi 28 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Public tout-petits, enfants et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00
Le village des veilleuses 6 rue de Belfort 75011 Local en rez-de-chausséeParis
https://le-village-des-veilleuses.s2.yapla.com/fr/ +33623155602
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