Un temps de partage unique avec deux comédiennes conteuses de la compagnie Gazelle, pour petits et grands, avec une lecture, des jeux de théâtre et des chansons !

Une animation autour de la lecture, du théâtre et du chant à vivre en famille.

Le mardi 28 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00

Le village des veilleuses 6 rue de Belfort 75011 Local en rez-de-chausséeParis

https://le-village-des-veilleuses.s2.yapla.com/fr/ +33623155602



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