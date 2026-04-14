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« Histoires de familles » Le village des veilleuses Paris

« Histoires de familles » Le village des veilleuses Paris

« Histoires de familles » Le village des veilleuses Paris mardi 28 avril 2026.

Lieu : Le village des veilleuses

Adresse : 6 rue de Belfort

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : <p></p>

Un temps de partage unique avec deux comédiennes conteuses de la compagnie Gazelle, pour petits et grands, avec une lecture, des jeux de théâtre et des chansons !

Une animation autour de la lecture, du théâtre et du chant à vivre en famille.
Le mardi 28 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T16:00:00+02:00

Le village des veilleuses 6 rue de Belfort  75011 Local en rez-de-chausséeParis
https://le-village-des-veilleuses.s2.yapla.com/fr/ +33623155602


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