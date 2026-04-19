Découvrez l’œuvre de Han Kang, prix Nobel de littérature Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Dans l’œuvre de l’autrice coréenne Han Kang, lauréate du prix Nobel de littérature 2024, la littérature crée un espace fragile de mémoire, de veille et de réparation. Dans « Impossibles adieux », elle déploie une écriture à la fois intime et polyphonique, et la voix des vivants s’entrelace avec celle des morts. Cette polyphonie incarne la difficulté même de dire le traumatisme, de porter une mémoire qui excède la parole individuelle.

Le roman est le lieu du trouble, où la poésie rejoint le fantastique. Le réel se dérobe sans jamais disparaître, et se laisse traverser par des apparitions et des présences diffuses qui sont autant de modalités sensibles de la mémoire, et de manières pour les morts de continuer à hanter les vivants. Le passé fait irruption dans le présent, l’histoire traumatique des massacres de l’île de Jeju de 1948 affleure : leur souvenir se transmet comme une blessure ouverte par delà les générations, et l’écriture de Han Kang donne forme à cette persistance.

Comment écrire sans recouvrir, sans trahir, sans ajouter de la violence à la violence ? Accueillir les voix du passé sans les enfermer ? Faire enfin de la langue un lieu d’attention et de soin ?

Par Pierre Bisiou (éditeur et traducteur de Han Kang), Kyungran Choi (traductrice de Han Kang) et Anny Romand (comédienne)

Cette conférence de Pierre Bisiou et Kyungran Choi, ponctuée de lectures de textes par Anny Romand, présentera l’œuvre de l’autrice coréenne, prix Nobel de littérature en 2024.

Le mardi 28 avril 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-28T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T18:30:00+02:00_2026-04-28T20:00:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 6, rue Valette 75005 Salle CamusParis

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