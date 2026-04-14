Atelier d’exploration vocale – Mercredi 15 avril, Centre d’animation Bacalan, Bordeaux
Atelier d’exploration vocale – Mercredi 15 avril, Centre d’animation Bacalan, Bordeaux mercredi 15 avril 2026.
Atelier d’exploration vocale – Mercredi 15 avril Mercredi 15 avril, 18h00 Centre d’animation Bacalan Gironde
Prix libre et conscient – Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:00:00+02:00
Votre voix est unique, elle est votre compagnon de tous les jours… et si on s’amusait à la découvrir sous un autre angle, pour mieux l’apprivoiser ?
Un atelier ouvert à toutes et tous pour explorer la voix de façon ludique et collective, en toute bienveillance. A travers des jeux qui mêlent improvisation, lecture à voix haute et langage imaginaire, l’artiste Natacha Roscio vous propose un temps pour cultiver l’écoute de soi et des autres. Un espace de liberté pour lâcher prise, s’essayer, oser
Centre d’animation Bacalan 139 Rue Joseph Brunet 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-mixeratum-ergo-sum/evenements/atelier-exploration-vocale-15-04 »}]
Un atelier pour partir à la découverte de sa voix
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Soluce Emploi, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 14 avril 2026
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026