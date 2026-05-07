Atelier d’initiation à la teinture végétale sur tissu avec Isabelle BARDIAU Bain de couleur Chemillé-sur-Indrois
Atelier d’initiation à la teinture végétale sur tissu avec Isabelle BARDIAU Bain de couleur Chemillé-sur-Indrois mardi 4 août 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Atelier d’initiation à la teinture végétale sur tissu avec Isabelle BARDIAU Bain de couleur
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Un atelier créatif et sensoriel pour découvrir l’art de la teinture végétale ! Avec Isabelle BARDIAU (Bain de couleur), apprenez à sublimer les tissus grâce aux plantes et aux pigments naturels, et repartez avec votre propre création unique et colorée.
Un atelier créatif et sensoriel pour découvrir l’art de la teinture végétale ! Avec Isabelle BARDIAU (Bain de couleur), apprenez à sublimer les tissus grâce aux plantes et aux pigments naturels, et repartez avec votre propre création unique et colorée. .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
A creative, sensory workshop to discover the art of vegetable dyeing! With Isabelle BARDIAU (Bain de couleur), learn how to sublimate fabrics using plants and natural pigments, and leave with your own unique and colorful creation. ??
L’événement Atelier d’initiation à la teinture végétale sur tissu avec Isabelle BARDIAU Bain de couleur Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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