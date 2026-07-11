Atelier d’initiation à la vannerie de papier Galerie Zéro Déchet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:00 – 17:00

Gratuit : non Enfant 15€ / Adulte 20€ Les enfants peuvent venir seul, sans adulte accompagnateur.Plus d’infos :contact@latelier-lucide.fr En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Et si les vieux journaux de la semaine devenaient la matière première de vos prochaines créations ?Rejoignez-nous pour un atelier famille où le réemploi prend forme sous vos doigts !Pour l’été ce n’est plus l’osier traditionnel que nous transformons mais les pages de journaux en baguettes souples et résistantes pour initier petits et grands à l’art du tressage. C’est l’occasion de repartir avec une petite panière ou un poisson tressé imprimés !Au cours de cette séance conviviale, vous apprendrez les gestes fondamentaux de la vannerie : rouler le papier pour en faire des tiges solides, tisser la base et monter les parois pour donner vie à un objet utile. Guidés pas à pas, vous réaliserez un petit panier ou un objet décoratif au choix.C’est l’occasion idéale de partager un moment de complicité, de développer sa motricité fine et de comprendre concrètement les enjeux du recyclage créatif à partir de matériaux destinés à la poubelle.Repartez avec votre création unique et la fierté d’avoir offert une seconde vie à la presse écrite.

Galerie Zéro Déchet Nantes 44000

https://www.billetweb.fr/atelier-dinitiation-a-la-vannerie-de-papier



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