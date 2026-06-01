Atelier d’initiation à l’aquarelle Abbadiale, Maison des arts Arras-en-Lavedan
Atelier d’initiation à l’aquarelle Abbadiale, Maison des arts Arras-en-Lavedan mardi 23 juin 2026.
Arras-en-Lavedan
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Abbadiale, Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:30:00
fin : 2026-06-23 16:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Venez découvrir les bases de cette technique douce et lumineuse.
Encadré-e par Catherine Albrech de l’atelier Image.in, apprenez à jouer avec les couleurs et l’eau pour créer votre première aquarelle.
Atelier de deux heures tous publics
Aucun prérequis nécessaire !
Places limitées maximum 10 personnes.
Matériel fourni.
Pour s’inscrire, par téléphone au 06 47 94 14 55 ou par mail albrech@albrech.org
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Abbadiale, Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 94 14 55 albrech@albrech.org
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English :
Discover the basics of this gentle, luminous technique.
Under the guidance of Catherine Albrech from the Image.in workshop, learn to play with color and water to create your first watercolor.
Two-hour workshop all ages
No prerequisites required!
Places limited: maximum 10 people.
Materials supplied.
To register, call 06 47 94 14 55 or e-mail albrech@albrech.org
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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