Atelier d’initiation à l’aquarelle Arti-Breizh Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-06 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-25 2026-07-29

Pendant l’été, Catherine Thuret artiste formée aux Beaux-Arts, donnera des cours d’initiation à l’aquarelle à Arti-Breizh 6 et 20 juillet Carhaix découverte des bases de l’aquarelle, astuces et techniques pour petits et grands.

4 et 25 juilllet, Poullaouen

15 et 29 juillet, Saint-Hernin .

Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 66 00 85 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée