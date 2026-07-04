Atelier d’initiation à l’aquarelle Arti-Breizh Carhaix-Plouguer
samedi 4 juillet 2026 · Arti-Breizh · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-06 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-25 2026-07-29
Pendant l’été, Catherine Thuret artiste formée aux Beaux-Arts, donnera des cours d’initiation à l’aquarelle à Arti-Breizh 6 et 20 juillet Carhaix découverte des bases de l’aquarelle, astuces et techniques pour petits et grands.
4 et 25 juilllet, Poullaouen
15 et 29 juillet, Saint-Hernin .
Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 66 00 85 55
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English :
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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