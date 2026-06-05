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Atelier d’initiation au Crochet Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye

Atelier d’initiation au Crochet Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Place du Château

Adresse : Abbaye de Trois-Fontaines

Ville : 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Département : Marne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Atelier d’initiation au Crochet

Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09

Tout public
Dans le cadre des Dimanches de l’Abbaye, atelier d’initiation au crochet avec Laemelise, le dimanche 12 juillet et le dimanche 9 août à 14h30.

Réalisez votre porte clés cœur tout en apprenant les points de base.
Durée 1h30.
Accessible à partir de 12 ans.
Tarif 10€ par personne.
Inscription par mail contact@laemelise.fr   .

Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est   abbayetroisfontaines@gmail.com

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English : Atelier d’initiation au Crochet

L’événement Atelier d’initiation au Crochet Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne

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