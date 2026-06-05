Atelier d’initiation au Crochet Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye
Atelier d’initiation au Crochet Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye dimanche 12 juillet 2026.
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Atelier d’initiation au Crochet
Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Tout public
Dans le cadre des Dimanches de l’Abbaye, atelier d’initiation au crochet avec Laemelise, le dimanche 12 juillet et le dimanche 9 août à 14h30.
Réalisez votre porte clés cœur tout en apprenant les points de base.
Durée 1h30.
Accessible à partir de 12 ans.
Tarif 10€ par personne.
Inscription par mail contact@laemelise.fr .
Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com
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English : Atelier d’initiation au Crochet
L’événement Atelier d’initiation au Crochet Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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